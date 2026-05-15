Адвокат Тригнин: Работа прокуроров поможет отстаивать права призывников

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Введение особого прокурорского надзора за воинским учетом в России может повысить защиту прав призывников и упростить обжалование возможных ошибок. Об этом рассказал председатель военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Тригнин.

По словам эксперта, в прошлом уже существовали механизмы, позволявшие эффективно выявлять нарушения при призыве.

«Из недавнего прошлого пример: раньше, если призывника, имеющего, например, болезнь или особенности по здоровью, привлекали к службе ошибочно, прокурор запрашивал специалиста, имеющего право провести оценку медицинских документов. Это позволяло выявить нарушение, и при проведении медосвидетельствования вносилось представление, которое само по себе являлось доказательством незаконности принятого решения», – рассказал он в беседе с «Абзацем».

«Позже подход смягчился – и добиться каких-то мер прокурорского реагирования стало гораздо сложнее. Если сейчас ситуация изменится, то это несомненный плюс, который позволит более эффективно отменять незаконные решения, коих достаточно», – объяснил Тригнин.

Он добавил, что усиление прокурорского контроля повысит законность решений в сфере воинского учета и сократит число спорных случаев.

Отдельно эксперт обратил внимание на проблему актуальности данных в реестрах и сложности их корректировки.

«Сейчас, например, призывники сталкиваются с тем, что в реестре воинского учета находятся неактуальные сведения, а при попытке их изменить приходит отказ. Сотрудники военкомата ссылаются, что данные не работают и изменить их оперативно не представляется возможным», – отметил Тригнин.

«Теперь прокурор сможет вмешаться, принять соответствующие меры и повлиять на работу лиц, которые отвечают за работу реестра. Если существуют технические вопросы, то их можно будет направить, чтобы эксперты внесли необходимые уточнения», – подытожил адвокат.

Ранее Генеральная прокуратура опубликовала проект приказа, предусматривающий усиление контроля за ведением воинского учета, в том числе у работодателей. Планируется переход от эпизодических проверок к системной модели надзора.