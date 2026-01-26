Адвокат Талызин предупредил о росте подделок подписей с помощью ИИ

Подпись является важным элементом любого документа, поскольку подтверждает достоверность содержащейся в нем информации. Распространение нейросетей и технологий искусственного интеллекта привело к тому, что мошенники все чаще используют их для подделки подписей – как в документах граждан, так и в бумагах, связанных с деятельностью компаний. Об этом в комментарии «RT» рассказал адвокат МКА «Клишин и партнеры» Денис Талызин.

Он пояснил, что подделки нередко встречаются в расписках, договорах купли-продажи имущества, договорах займа и других документах. При этом специальных законодательных требований к подписи физического лица не существует: она может со временем меняться из-за возраста, травм или заболеваний, а также существенно изменяться при смене фамилии или имени.

Адвокат отметил, что подпись может быть как максимально простой – состоять из одной–трех букв, – так и более сложной, включать несколько букв фамилии, нечитаемые элементы, росчерки или даже подписи-рисунки.

Для снижения рисков мошенничества Денис Талызин рекомендовал соблюдать несколько правил. В частности, при подписании документов в рамках сделок желательно лично видеть, как контрагент – физическое или юридическое лицо – ставит подпись в присутствии второй стороны.

Кроме того, подпись должна быть полной и сопровождаться расшифровкой фамилии, имени и отчества.

Он добавил, что если в дальнейшем контрагент откажется подтверждать факт подписания документа или получение, например, денежных средств, потребуется проведение почерковедческой экспертизы.

По словам адвоката, по одной упрощенной подписи эксперты часто не могут однозначно установить, кто именно ее выполнил. Если же человек собственноручно указал фамилию, имя, отчество и дату подписания документа, вероятность доказать принадлежность подписи конкретному лицу значительно возрастает.

Также Талызин посоветовал сверять подпись контрагента с образцом в его паспорте. Он отметил, что незначительные отличия допустимы, однако кардинальных расхождений быть не должно.

В заключение адвокат рекомендовал каждому человеку выработать сложную подпись. По его мнению, чем больше в подписи букв, нечитаемых элементов и росчерков, тем сложнее мошенникам ее подделать без серьезных затрат времени, средств и специального оборудования.