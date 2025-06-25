Адвокат Рождественский объяснил, почему автокредиты стали менее доступны для россиян

В мае 2025 года объём выданных автокредитов в России сократился более чем вдвое по сравнению с маем прошлого года — на 53,3%, составив 101 миллиард рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй.

Адвокат Вадим Рождественский в беседе с «Радио 1» прокомментировал снижение спроса на автокредитование, назвав его не временным, а устойчивым явлением, связанным с макроэкономическими факторами.

«Это не сезонное явление, а объясняется всё продолжающимся ростом ставки. В настоящий момент, конечно, небольшое снижение произошло, но, тем не менее, был в течение года рост, удержание, также подрос утилизационный сбор. Это всё в совокупности привело к тому, что покупать транспортное средство в кредит было очень невыгодно», – пояснил он.

По словам юриста, пострадали и автосалоны, которые не смогли распродать запасы машин. Он отметил, что в прошлом году автокредиты пользовались спросом как способом сохранить накопления: банки предлагали привлекательные условия и бонусы. Однако сейчас высокие процентные ставки делают покупку автомобиля в кредит практически недоступной для многих россиян.

Тем не менее, Рождественский выразил осторожный оптимизм по поводу будущего:

«Когда наша финансово-кредитная система и руководство страны придёт к пониманию того, что такие высокие ставки не стимулируют граждан, когда ставки начнут снижаться, люди задумаются о том, чтобы обновить свои автомобили», — сказал он.

Адвокат также упомянул, что некоторые автопроизводители, ранее покинувшие российский рынок, рассматривают возможность возвращения. Однако параллельный импорт, по его словам, лишь повышает стоимость автомобилей:

«Некоторые автомобильные бренды, которые ушли, намекают, что они готовы вернуться и начать продавать свои модели официально на российском рынке. Параллельный импорт, в свою очередь, также ведёт к удорожанию продукта, поскольку, чем больше посредников, тем больше будет конечная цена для покупателя», — отметил он.

Для тех, кто всё же решился взять автокредит сейчас, специалист дал несколько рекомендаций по безопасности сделки. В первую очередь — внимательно читать условия договора:

«Святое правило – необходимо очень внимательно читать кредитный договор. Большинство банков говорят о том, что это унифицированная форма, которая изменению и корректировке не подлежит. Но в настоящее время, поскольку желающих взять автокредит много, банкам можно пытаться диктовать свои условия и пожелания, просить внести корректировки».

Кроме того, юрист советует избегать сомнительных сделок с небольшими автосалонами и различать договор купли-продажи и договор на оказание услуг по подбору автомобиля:

«Также надо стараться избегать небольших автосалонов, которые предлагают заключить договор, внести предоплату с выдачей машины через несколько дней. После они могут говорить, что выбранной машины нет, но есть чуть подороже. Не путать договор купли-продажи с договором об оказании услуг по подбору автомобиля».