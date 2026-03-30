Адвокат рассказала, может ли клиент отказаться платить за некачественную услугу

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Клиент может отказаться от оплаты услуги, только если она выполнена некачественно. Об этом в беседе с «Татар-информом» рассказала почетный адвокат России Людмила Айвар.

«Это зависит от сферы. Прежде всего это салоны, ателье и так далее. Но зачастую это потребительский экстремизм, когда человек приходит, делает себе стрижку, а потом говорит: «Нет, у меня постригли не так, как я хотел. Поэтому, извините, я платить не буду». В данной ситуации никто ему руки выламывать не будет и никто не будет лупить его и заставлять заплатить», – отметила она.

По словам эксперта, предприятия, работающие по постоплате, оказываются в неблагоприятном положении по отношению к потребителю. Такие случаи происходят регулярно, добавила Айвар.

На вопрос, может ли клиент сослаться на какой-либо закон, если его не устраивает результат, собеседница указала на Закон о защите прав потребителей.