Адвокат Богомолов разъяснил порядок действий, если ресторан включил чаевые в чек

Адвокат МКА «Клишин и Партнёры» Виталий Богомолов объяснил, обязан ли клиент оставлять чаевые, и что можно сделать в случае нарушения прав потребителя. Его слова приводит RT.

По словам адвоката, у заведений из сферы услуг нет никакого права вписывать в чек чаевые или заставлять платить за другие дополнительные услуги, которые не обговаривались с клиентом. Это значит, что если потребитель не согласился на них, то заведение не может выставлять счет.

Оставлять поощрение персоналу или нет, решает сам посетитель, подчеркнул эксперт. Если же в счете есть процент за обслуживание или чаевые, то их можно не оплачивать, либо требовать возврат денежных средств. В случае отказа со стороны администрации адвокат советует писать письменную претензию директору заведения.

Если добровольно удовлетворять требования потребителя никто не собирается, то можно решить вопрос в суде. Об этом тоже будет не лишним уведомить администрацию заведения.