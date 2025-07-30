Адвокат Аграновский назвал условия привлечения к ответственности за загорание вне пляжа

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В законодательстве нет никаких ограничений по местам, где гражданам можно загорать. Об этом «Татар-информу» сообщил адвокат Дмитрий Аграновский.

«Фактически в парках, лесах и других общественных местах загорать можно, но если вы соблюдаете минимальные приличия. Нет нигде запрета на то, что в тех или иных местах загорать нельзя. Но если вы загораете топлес, то можно попасть под статью о мелком хулиганстве, т. к. это противоречит нормам морали и нравственности и регулируется ст.20.1. КоАП», – рассказал адвокат.

Подобные действия будут расцениваться как нарушение общественного порядка и караться штрафом в размере от 500 до 1000 рублей или административным арестом до 15 суток.

«Специально отведенных мест для людей, желающих позагорать, нет. Но, понятное дело, если вы будете появляться так в центре города, то вас могут задержать. Любое неадекватное поведение может привлечь к вам сотрудника правоохранительных органов, поэтому надо понимать, что загорать можно не во всех местах. Это будет очень несуразно рядом с культурными или религиозными объектами, естественно», – подчеркнул Аграновский.