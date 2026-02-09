Адвокат рассказал о рисках при покупке онлайн-курсов

Приобретение онлайн-курсов может сопровождаться нарушениями со стороны продавца, в первую очередь неисполнением условий договора или мошенничеством. Об этом заявил адвокат МКА «Клишин и партнеры» Виталий Богомолов в беседе с RT.

Под мошенничеством понимаются ситуации, когда деньги получают, не планируя оказывать услуги, отметил эксперт.

Перед оплатой обучения юрист рекомендовал проверить информацию о поставщике. Для этого следует изучить его сайт, установить полное наименование и идентификационные коды (ИНН, ОГРН), а затем запросить выписку из соответствующего государственного реестра (ЕГРЮЛ/ЕГРИП) на портале ФНС. Из документа можно узнать срок работы компании, виды ее деятельности и статус, например, отсутствие процедуры ликвидации.

По его словам, необходимо проверить организацию на наличие судебных разбирательств через базы арбитражных судов и судов общей юрисдикции. Наличие пяти и более споров является тревожным сигналом. Дополнительно стоит убедиться, что компания не внесена в единый федеральный реестр сведений о банкротстве, поскольку это повышает риски потери средств и некачественного обучения.

Важным этапом является проверка лицензии на образовательную деятельность в реестре Рособрнадзора. Ее отсутствие не запрещает продажу курсов, но может говорить о сомнительном уровне качества, отметил Богомолов. Он также посоветовал изучать отзывы в интернете, помня об их возможной необъективности, и проверять полномочия лица, подписывающего договор, — в выписке оно должно быть указано как руководитель.

В завершение стоит оценить саму программу: квалификацию преподавателей, сроки, график и стоимость. Юрист перечислил признаки, которые могут указывать на недобросовестность. К ним относятся недолгий срок работы компании, подписание договора неуполномоченным лицом, размытые формулировки без конкретной программы и сроков, а также давление на покупателя с применением психологических уловок и обещаниями гарантированного трудоустройства.

Тревожным сигналом являются просьбы перевести оплату на счет физического лица, а не организации, а также предложение получить документ об окончании или пройти аттестацию за отдельную плату. Наличие таких критериев — повод рассмотреть другие курсы. При явных признаках мошенничества стоит обращаться в полицию, заключил адвокат.