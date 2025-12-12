Адвокат рассказал, что можно и что нельзя вписать в брачный договор

Адвокат Андрей Князев в разговоре с RT напомнил, что брачный договор может регулировать исключительно имущественные отношения супругов, но не права в отношении детей.

Специалист пояснил, что в документ нельзя включать условия о верности, однако можно детально прописать все материальные активы, вплоть до мелочей. Что касается вопросов, связанных с воспитанием детей после развода, то они регулируются отдельным соглашением, в котором прописываются порядок встреч, оплата лечения, отпусков и другие аналогичные аспекты.

Адвокат добавил, что брачный контракт можно оформить в любой момент, в том числе непосредственно перед разводом, и напомнил, что договор могут признать недействительным, если в случае его заключения положение одной из сторон существенно ухудшается.