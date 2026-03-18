Происшествия 18 марта 2026 19:55

Адвокат рассказал, что меняется в весеннем призыве этого года

Председатель Военной коллегии адвокатов города Москвы Владимир Тригнин в беседе с «Радио 1» рассказал, как изменился весенний призыв в 2026 году.

«Медицинские комиссии и, самое главное, призывные комиссии, которые раньше традиционно начинали работать с 1 апреля и 1 октября, сейчас уже вовсю работают. Если гражданин прошел медицинское освидетельствование, он получает повестку на апрель на отправку», – рассказал эксперт.

Тригнин также отметил, что студентам важно помнить о сроках отсрочки, которая действует весь период учебы и подтверждается справкой. Даже если защита диплома проходит раньше, окончание обучения формально приходится на конец лета, что дает право на отсрочку до этого времени. Призывникам, имеющим проблемы со здоровьем, справки и выписки врачей необходимо собирать заранее.

«И нужно понимать, что сейчас военные комиссариаты подключены к системе ЕМИАС, и у каждого призывника есть так называемые электронные амбулаторные карты», – отметил он.

Если призывник считает, что его категорию годности определили неправильно, он может оспорить решение в суде в течение трех месяцев. Тем не менее, целесообразно обращаться в инстанции до даты отправки.

В заключение он отметил, что контроль за явкой по повесткам усилен: теперь используются электронные реестры и за неявку могут последовать ограничения, например, запрет на выезд или управление автомобилем.

#весенний призыв #мнение эксперта #адвокат
Муфтий Татарстана рассказал о планах создать «халяльную лабораторию»

Муфтий Татарстана рассказал о планах создать «халяльную лабораторию»

17 марта 2026
На двух улицах Вахитовского района до конца года будут временно ограничивать движение

На двух улицах Вахитовского района до конца года будут временно ограничивать движение

17 марта 2026
