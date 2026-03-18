Адвокат рассказал, что меняется в весеннем призыве этого года

Председатель Военной коллегии адвокатов города Москвы Владимир Тригнин в беседе с «Радио 1» рассказал, как изменился весенний призыв в 2026 году.

«Медицинские комиссии и, самое главное, призывные комиссии, которые раньше традиционно начинали работать с 1 апреля и 1 октября, сейчас уже вовсю работают. Если гражданин прошел медицинское освидетельствование, он получает повестку на апрель на отправку», – рассказал эксперт.

Тригнин также отметил, что студентам важно помнить о сроках отсрочки, которая действует весь период учебы и подтверждается справкой. Даже если защита диплома проходит раньше, окончание обучения формально приходится на конец лета, что дает право на отсрочку до этого времени. Призывникам, имеющим проблемы со здоровьем, справки и выписки врачей необходимо собирать заранее.

«И нужно понимать, что сейчас военные комиссариаты подключены к системе ЕМИАС, и у каждого призывника есть так называемые электронные амбулаторные карты», – отметил он.

Если призывник считает, что его категорию годности определили неправильно, он может оспорить решение в суде в течение трех месяцев. Тем не менее, целесообразно обращаться в инстанции до даты отправки.

В заключение он отметил, что контроль за явкой по повесткам усилен: теперь используются электронные реестры и за неявку могут последовать ограничения, например, запрет на выезд или управление автомобилем.