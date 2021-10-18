Адвокат психиатра добивается прекращения уголовного дела о взрыве газа в Зеленодольске

Адвокат Натальи Евдокимовой, психиатра, которую обвинили в халатности после взрыва газа в одном из домов в Зеленодольске, добивается прекращения уголовного дела. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал адвокат обвиняемой Павел Мазуренко.

Он рассказал, что обвинения, выдвинутые против Евдокимовой необоснованны. В деле есть экспертиза, подтверждающая, что смерть хозяина квартиры, где взорвался газ, произошла задолго до происшествия.

«В действиях Евдокимовой нет состава преступления. Экспертиза показала, что ни в крови, ни в легких у мужчины нет следов газа. Он скончался от болезни сердца за некоторое время до взрыва», – рассказал адвокат Евдокимовой.

Мазуренко уже направил обращение в Прокуратуру республики. На данный момент Евдокимова находится под подпиской о невыезде.

Напомним, что Наталью Евдокимову задержали 30 марта по подозрению в халатности по делу о взрыве газа в девятиэтажке Зеленодольска.

Взрыв в многоэтажке прогремел 29 марта. В результате оказались разрушены шесть квартир на седьмом этаже, квартира на восьмом этаже провалилась вниз. Погиб 86-летний Михаил Тимохин, еще пятерых жильцов дома с различными травмами госпитализировали в Зеленодольскую ЦРБ. Спустя несколько часов одна из пострадавших — 70-летняя женщина — скончалась в больнице.

По одной из версий, причиной взрыва в многоэтажке стала попытка Михаила Тимохина свести счеты с жизнью. Родственники пожилого мужчины обращались за помощью в психоневрологический диспансер незадолго до трагедии.