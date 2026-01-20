Адвокат прокомментировала идею депутатов по защите от «эффекта Долиной»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Государственной Думе подготовили законопроект по защите покупателей недвижимости от так называемого «эффекта Долиной», когда продавца жилья обманывают мошенники, а новый владелец в результате остается и без квартиры, и без денег (получил названия из-за случая с квартирой певицы Ларисы Долиной). Инициативу прокомментировала адвокат Дарья Морозова в беседе с «Радио 1».

Юрист констатировала, что сейчас при оспаривании подобных сделок именно покупатель жилья часто оказывается в уязвимом положении. Он должен доказывать в суде, что он не знал о нацеленных на продавца мошеннических действиях.

Законопроект предполагает внесение изменений в часть 2 статьи 179 Гражданского кодекса РФ. В случае принятия новеллы именно продавец должен будет подтверждать, что покупатель знал или должен был знать о мошенничестве.

Если мошеннические действия предпринимались третьими лицами, а покупатель действовал честно и разумно, то подобные сделки, скорее всего, не будут признаваться недействительными.

«Как практикующий адвокат, я пока не понимаю, каким образом продавец сможет доказать, что покупатель на момент сделки осознавал факт обмана», – заметила Морозова.

Пока инициатива депутатов находится на стадии рассмотрения. В нынешних условиях эксперты советуют россиянам проявлять максимальную осторожность при сделках с жильем. Следует лично встречаться с контрагентами, выяснять причины продажи недвижимости и ни при каких обстоятельствах не вступать в разговоры с телефонными мошенниками, выдающими себя за сотрудников различных государственных ведомств.