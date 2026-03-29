Адвокат предупредила об уголовной ответственности за выращивание шалфея

За культивирование на дачных участках шалфея предсказателей (Salvia divinorum) может грозить административная или уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы на срок до восьми лет. Об этом ТАСС сообщила член коллегии адвокатов «Синельщиков и партнеры» Олеся Слезкина.

Юрист пояснила, что ответственность наступает не за любой шалфей, а за конкретные виды растений, включённые в утверждённый правительством РФ перечень запрещённых культур. В этом списке прямо указан шалфей предсказателей, который не имеет ничего общего с обычным лекарственным или декоративным шалфеем, выращиваемым на дачах.

Если количество растений не достигает уголовно наказуемого крупного размера, нарушителю грозит административная ответственность по статье 10.5.1 КоАП РФ: для граждан – штраф от 3 до 5 тысяч рублей либо арест до 15 суток, для юридических лиц – штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

При достижении крупного размера вступает в силу статья 231 УК РФ. По части первой наказание может составлять штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, ограничение свободы до двух лет либо лишение свободы на тот же срок. При особо крупном размере или совершении преступления группой лиц (часть 2 статьи 231 УК РФ) максимальное наказание достигает восьми лет лишения свободы.

Для шалфея предсказателей крупный размер начинается с 10 растений, особо крупный – со 100. Аналогичный порог в 10 растений установлен для мака снотворного (особо крупный – от 200). Для конопли крупный размер – от 20 растений, особо крупный – от 330.

Адвокат отметила, что уголовные риски возникают не только вокруг общеизвестных мака и конопли, но и вокруг менее очевидных растений, которые некоторые дачники могут воспринимать как редкую садовую экзотику. Это и есть основная правовая ловушка для садоводов, подытожила Слезкина.