Адвокат предупредила, что за нецензурную брань и крики в автобусе нарушителя ждет штраф

Фото: © «Татар-информ»

За нецензурную брань и агрессивное поведение в общественном транспорте нарушителя могут оштрафовать на 500-1000 рублей или посадить под административный арест на срок до 15 суток. Об этом «Татар-информу» сообщила почетный адвокат России Людмила Айвар.

Она отметила, что подобные действия будут расценивать, как мелкое хулиганство. В таких случаях применяется статья 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

«Под мелким хулиганством понимается нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и иные действия, нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу. В данном случае громкие крики, ругань, хамство в автобусе, метро, электричке, трамвае или маршрутке формально подпадают под эту статью, ведь транспорт – это общественное место, где граждане обязаны соблюдать нормы поведения и уважать окружающих», – сказала собеседник агентства.

Она подчеркнула, что если пассажир не просто матерится, а еще и угрожает или пытается драться, то тогда нарушителя ждет уголовная ответственность по ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением вреда здоровью».

«Если пассажир стал свидетелем нецензурной брани или агрессии, то следует сохранять спокойствие и не вступать в конфликт. В противном случае, ситуация может перерасти в обоюдное правонарушение. В данном случае следует сообщить о проблеме водителю или сотрудникам станции, полицейским, если вы находитесь в метро. Также нужно позвонить по номеру 112 и зафиксировать ситуацию. При возможности – снять нарушение на видео или пригласить свидетелей», – рекомендовала адвокат.

Она отметила, что сотрудники полиции составят в отношении нарушителя протокол об административном правонарушении и передадут материалы мировому судье. Суд, в свою очередь, определит наказание.