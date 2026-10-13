news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 13 октября 2026 00:12

Адвокат предупредил об уголовной ответственности за кражу канцтоваров из офиса

Читайте нас в

Работника могут привлечь к ответственности за присвоение имущества компании, даже если речь идет о канцелярских принадлежностях. В зависимости от стоимости похищенного и обстоятельств дела наказание может варьироваться от штрафа до лишения свободы на срок до двух лет. Об этом сообщил адвокат Александр Зорин.

По словам юриста, закон не предусматривает отдельной категории для хищения недорогих офисных товаров. Если стоимость присвоенных ручек, блокнотов и других принадлежностей не превышает 2,5 тыс. рублей, нарушителю может грозить административное наказание – штраф или арест до 15 суток. При превышении этого порога возможно возбуждение уголовного дела.

«При превышении указанной суммы возможна уголовная ответственность по статье о краже вплоть до двух лет лишения свободы. При отягчающих обстоятельствах или предусмотренной законом повторности уголовная ответственность возможна и за менее дорогое имущество. Таким образом, количество похищенных предметов имеет значение прежде всего для определения их совокупной стоимости», – отметил Зорин в беседе с «Абзацем».

Кроме того, хищение на рабочем месте может стать основанием для увольнения. Как пояснил адвокат, такое решение работодатель вправе принять в соответствии с Трудовым кодексом РФ, если факт нарушения подтвержден в установленном порядке. В качестве доказательств могут использоваться записи с камер наблюдения, результаты инвентаризации и свидетельские показания.

При этом наличие офисной принадлежности у сотрудника само по себе не свидетельствует о краже: необходимо доказать факт хищения, отметил Зорин.

#кража #увольнение #уголовная ответственность #адвокат #офис
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Антициклон принесет в Татарстан сухую погоду и потепление до +24 градусов

Антициклон принесет в Татарстан сухую погоду и потепление до +24 градусов

12 октября 2026
Лучший тренер КХЛ Гатиятулин вручил подарок хоккейной школе «Ак Барс Следж»

Лучший тренер КХЛ Гатиятулин вручил подарок хоккейной школе «Ак Барс Следж»

12 октября 2026
Новости партнеров