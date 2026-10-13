Адвокат предупредил об уголовной ответственности за кражу канцтоваров из офиса

Работника могут привлечь к ответственности за присвоение имущества компании, даже если речь идет о канцелярских принадлежностях. В зависимости от стоимости похищенного и обстоятельств дела наказание может варьироваться от штрафа до лишения свободы на срок до двух лет. Об этом сообщил адвокат Александр Зорин.

По словам юриста, закон не предусматривает отдельной категории для хищения недорогих офисных товаров. Если стоимость присвоенных ручек, блокнотов и других принадлежностей не превышает 2,5 тыс. рублей, нарушителю может грозить административное наказание – штраф или арест до 15 суток. При превышении этого порога возможно возбуждение уголовного дела.

«При превышении указанной суммы возможна уголовная ответственность по статье о краже вплоть до двух лет лишения свободы. При отягчающих обстоятельствах или предусмотренной законом повторности уголовная ответственность возможна и за менее дорогое имущество. Таким образом, количество похищенных предметов имеет значение прежде всего для определения их совокупной стоимости», – отметил Зорин в беседе с «Абзацем».

Кроме того, хищение на рабочем месте может стать основанием для увольнения. Как пояснил адвокат, такое решение работодатель вправе принять в соответствии с Трудовым кодексом РФ, если факт нарушения подтвержден в установленном порядке. В качестве доказательств могут использоваться записи с камер наблюдения, результаты инвентаризации и свидетельские показания.

При этом наличие офисной принадлежности у сотрудника само по себе не свидетельствует о краже: необходимо доказать факт хищения, отметил Зорин.