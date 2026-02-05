Адвокат предупредил о возможных трудностях исполнения закона о борьбе со сталкингом

Адвокат Павел Зайцев назвал вероятное принятие закона о борьбе со сталкингом (навязчивым преследованием) давно ожидаемым, но предупредил о сложностях реализации. Своей точкой зрения он поделился в беседе с «Радио 1».

«Проблема в России по крайней мере возникает, когда одни лица начинают преследовать других по тем или иным основаниям. Например, бывшие супруги. И с этим как-то надо бороться, а законодательно это было не предусмотрено», – констатировал юрист.

Однако главной трудностью, по словам специалиста, является определение границы правонарушения. По его мнению, многие критерии будут отданы на усмотрение правоохранителей.

«Где эта грань? Где грань по времени? Если вы преследуете человека по улице, например, и в кафе в течение одного-двух часов, это будет правонарушением или нет?» – отметил Зайцев.

Вместе с тем он уверен, что принятие новеллы будет означать сдвиг к лучшему, так как сейчас полиция зачастую бессильна, потому что подобные действия формально не являются нарушением.

В ответ на вопрос о возможных ложных заявлениях адвокат сказал, что факт преследования нужно будет доказывать с помощью фотографий, видео- и аудиозаписей, свидетельских показаний. Несмотря на неминуемые трудности, он убежден, что закон о сталкинге должен быть принят.