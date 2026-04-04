Общество 4 апреля 2026 14:50

Адвокат предупредил о штрафах за кормление диких животных в черте города

Кормление диких животных в черте города и на особо охраняемых природных территориях в России запрещено и может повлечь штрафы. Об этом сообщил адвокат Евгений Жаров.

«Говоря о диких животных, например лосях или кабанах, в черте города или на особо охраняемых природных территориях позиция закона еще строже: подкармливать их категорически запрещено», – отметил он в беседе с ТАСС.

По словам юриста, такие действия меняют естественное поведение животных: они теряют страх перед человеком, что создает угрозу как для людей, так и для самих животных, а также нарушает баланс экосистемы.

Жаров добавил, что размеры штрафов устанавливаются на региональном уровне и могут быть значительными. Кроме того, он рекомендовал перед поездками в другие регионы или на природу изучать местные правила благоустройства, поскольку в курортных зонах и на природоохранных территориях действуют дополнительные ограничения на взаимодействие с дикой фауной.

Чай с хазратом: как защититься от шайтана и может ли джинн вселиться в человека

5 апреля 2026
Переплаты по кредитам и займам ограничили в России

5 апреля 2026
