Адвокат предупредил о штрафах до 20 тысяч рублей за несообщение в военкомат о переезде

За непредоставление в военкомат данных о смене места жительства россиянам грозит штраф до 20 тысяч рублей, сообщил в беседе с «Абзацем» председатель Военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Тригнин.

Эксперт пояснил, что, если гражданин переехал на новое место пребывания, но не оформил регистрацию, фактически он скрылся от военкомата. Если регистрация оформлена, сведения автоматически попадают в реестр, и ответственность не наступает. За несообщение таких данных предусмотрен штраф от 10 до 20 тысяч рублей (пункт 1 части 2 статьи 21.5 КоАП), добавил Тригнин.

Он также отметил, что аналогичное наказание установлено частью 4 статьи 21.5 КоАП за непредоставление призывником сведений о выезде на срок более трех месяцев с места жительства или пребывания, в том числе при отсутствии регистрации по новому адресу.

Новые данные необходимо направлять в течение двух недель с момента смены места жительства. Адвокат порекомендовал дополнительно уведомлять военкомат лично, чтобы избежать недоразумений.