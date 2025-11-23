Адвокат посоветовал отслеживать кредитную историю в БКИ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Мошенники ежегодно придумывают новые схемы оформления на граждан кредитов и займов. Как правило, они используют украденные персональные данные или методы социальной инженерии, предлагая людям «выгодные» инвестиции в несуществующие проекты, рассказал адвокат МКА «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин, его слова приводит «RT».

Он объяснил, что россиянам важно контролировать собственную кредитную историю, чтобы своевременно выявлять мошеннические операции. Кредитная история каждого человека хранится в специальных организациях – бюро кредитных историй (БКИ), которые формируют, обрабатывают, хранят и предоставляют данные о кредитных историях граждан и организаций.

Чтобы определить, в каком бюро хранится кредитная история (а ее может быть несколько), гражданин должен направить запрос в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ).

Пашин уточнил, что сделать это можно через портал «Госуслуги» или на сайте Центробанка. Обычно ответ на запрос приходит в течение дня, а чаще – практически сразу. В нем указываются наименование БКИ, где хранится кредитная история, его контакты и официальный сайт.

Далее необходимо зайти на сайт соответствующего бюро, пройти авторизацию и оформить запрос на предоставление своей кредитной истории. Информация предоставляется в виде кредитного отчета, где отражены все кредиты, оформленные на гражданина: где, когда и на какую сумму они были заключены.

В большинстве случаев кредитный отчет предоставляется в течение дня, чаще – за несколько минут. Бесплатно получить отчет можно дважды в год в каждом БКИ.

За последующие запросы необходимо будет платить. По словам Пашина, тарифы различаются, но средняя стоимость одного отчета составляет около 500 рублей. Если кредитная история хранится сразу в нескольких бюро, запрос нужно направлять в каждое из них.

Также большинство БКИ и специализированных сервисов предлагают платную услугу оповещения о новых кредитах, которая автоматически информирует гражданина через SMS или электронное сообщение, что позволяет не проверять историю вручную.

Адвокат отметил, что подключение такой системы оповещений значительно повышает безопасность и позволяет своевременно реагировать на случаи мошенничества с кредитами и займами.