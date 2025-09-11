Адвокат объяснил, когда поцелуи в публичных местах могут быть расценены как хулиганство

В России развернулась дискуссия вокруг наличия наказания за поцелуи в общественных местах. Одни юристы утверждают, что такое действие могут расценить как хулиганство (20.1 КоАП РФ), что влечет за собой штраф на сумму от 500 до 1500 рублей или даже арест до 15 суток. Другие опровергают это мнение, утверждая, что наказания за поцелуи в общественных местах не предусмотрено российским законодательством.

Председатель московской коллегии адвокатов Павел Зайцев разъяснил, в каких случаях за поцелуй могут оштрафовать.

«Тут много нюансов. Сначала нужно установить умысел, а потом уже все остальное. Если незнакомый человек подошел к чужой девушке и руку приложил, то это уголовная ответственность. Если человек со своей девушкой целуется на улице и она не возражает, то здесь никакой ответственности не будет», – объясняет юрист в беседе с «Радио 1».

Юрист напомнил, что незаконные действия – это действия, совершенные против воли другого человека. По мнению эксперта, именно для защиты наших детей, жен, матерей, сестер от насильственных действий и нужен этот закон.

«Влюбленным парам целоваться на улице можно, но, если вас засняли, объясните, что любите друг друга», – подытожил Зайцев.