Адвокат: Человека, который зайдет в автобус пьяным, ждет штраф или арест

Фото: © «Татар-информ»

Человека, который зайдет в общественный транспорт в нетрезвом виде, оштрафуют на 1,5 тыс. рублей или посадят под арест. Об этом «Татар-информу» сообщила почетный адвокат России Людмила Айвар.

«Если человек находится в состоянии алкогольного опьянения, то в таком случае его ждет ответственность по статье 20.21 КоАП РФ – «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», которая предусматривает отдельное наказание – штраф до 1,5 тыс. рублей или административный арест», – сказал собеседник агентства.

Она подчеркнула, что если пассажиры стали свидетелем данного инцидента, то о нетрезвом человеке следует сообщить водителю или сотрудникам полиции, если вы находитесь в метро.

Также можно позвонить по номеру 112 и зафиксировать ситуацию, а при возможности снять нарушение на видео или пригласить свидетелей. Полицейские составят в отношении нарушителя соответствующий протокол и передадут материалы мировому судье, который и будет выносить наказание гражданину, резюмировала Айвар.