Адвокат напомнил об изменениях в штрафах для автомобилистов с 1 nсентября

С 1 сентября в России изменится срок, предоставляемый собственникам автомобилей на обжалование постановлений по данным с камер дорожного наблюдения. С завтрашнего дня он начнет рассчитываться от того момента, когда пользователь зашел на портал госуслуг, где находится информация о штрафе. Об этом со ссылкой на завфилиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолия Миронова сообщает агентство «Прайм».

По новым правилам обжалование штрафа возможно не только в письменном виде, но и в электронном варианте — через сам портал. Ответ в течение трех дней со дня вынесения будет публиковаться там же. При этом информация о новом постановлении начнет появляться автоматически.

Как рассказал специалист, электронное заказное отправление на портале считается врученным, если организация федеральной почтовой связи получила уведомление о том, что оно прочитано адресатом.

«С приходом осени постановление по делу об административном нарушении будут считать доставленным на следующий день с момента его размещения в личном кабинете на госуслугах, если адресат согласился получать постановления только таким способом», — заявил Миронов.

Если же гражданин не зарегистрирован на госуслугах либо не заходил на портал в течение недели, либо не давал согласие получать постановления только таким образом, документ будет отправляться ему почтой.