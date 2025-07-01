Адвокат Мельников обратился в ЮНЕСКО по факту преследования журналистов в Баку

Посол Азербайджана Рахман Мустафаев прибыл в МИД России. Его вызвали в связи с недружественными действиями властей Азербайджана и из-за задержания российских журналистов, «к которым все эти годы у властей Азербайджана не было никаких претензий», пояснил МИД накануне.

Напомним, что 30 июня Азербайджанская полиция пришла в редакцию издания Sputnik (входит в российский медиахолдинг «Россия сегодня») в Баку. Сообщалось, что в офисе издания проводят операцию.

Директор департамента защиты прав журналистов Ассоциации Журналистов БРИКС Иван Мельников сообщил в беседе с «Радио 1», что направил официальное обращение генеральному директору ЮНЕСКО в связи с происходящим.

«В отношении журналистов безосновательно и незаконно была применена физическая сила и организованное воспрепятствование их законной журналисткой деятельности. Ассоциация Журналистов БРИКС выражает Вам свою обеспокоенность, ввиду происходящих событий, связанных с нарушением прав журналистов и права на свободу слова», — заявил он.

Мельников подчеркнул, что в соответствии с международными правовыми актами — включая Женевские конвенции, Международный пакт о гражданских и политических правах ООН, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, Декларацию о СМИ и правах человека и другие — журналисты должны находиться под защитой как в своей стране, так и за её пределами.

Правозащитник призвал ЮНЕСКО принять меры, направленные на защиту свободы слова и восстановление нарушенных прав представителей прессы, включая их немедленное освобождение.