Адвокат матери, заколовшей сына ножницами: «Если бы хотела убить, не растила бы его»

Сегодня в суде мать, жестоко расправившаяся со своим маленьким сыном, вела себя на удивление спокойно. Просила закрыть процесс от СМИ и периодически говорила о ребенке как о живом. Ее защита уверяет, что умысла убивать малыша у нее не было. Из зала суда - репортаж «Татар-информа».





«У меня есть сынок»

Приволжский суд Казани сегодня арестовал на два месяца 27-летнюю Анастасию Антонову. Ее обвиняют в жестоком убийстве пятилетнего сына.

«Татар-информ» рассказывал, что накануне утром в одном из домов на улице Юлиуса Фучика в Казани нашли тело пятилетнего ребенка. Как выяснилось, мальчика зарезала ножницами его 27-летняя мать. От полученных травм ребенок скончался на месте. Ранения женщина нанесла и себе, травмы оказались легкими – ее жизни ничего не угрожало. Анастасия Антонова оставила близким записку, в которой написала, что не знает, зачем родилась, и заверила, что сына она им не оставит.

По данным следствия, в момент убийства Анастасия находилась в неадекватном состоянии. Не исключено, что, убив сына, она хотела свести счеты с жизнью – так ли это, предстоит выяснить следователям.

Как выяснилось сегодня в суде, девушка родилась и выросла в Казани, работает в ресторане популярной сети фастфуда. До вчерашнего дня она воспитывала пятилетнего сына. Сегодня на вопрос судьи о наличии детей, Анастасия ответила, что у нее «есть сынок», по всей видимости, речь шла именно о том ребенке, по обвинению в убийстве которого она и оказалась под стражей – других детей у женщины нет.

В суде Анастасия Антонова была спокойна, отвечала на вопросы судьи, не нервничая. Лицо женщина скрывала под объемным капюшоном зимней куртки, с журналистами общаться отказывалась и настаивала, чтобы процесс закрыли от СМИ.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Ребенок, все-таки, был малолетним, а кто-то слил информацию в сеть. Можно убрать журналистов и сделать процесс закрытым? Составу суда, наверное, доверяю, не знаю, пусть будет так», – сказала она.

Суд отказал ей в просьбе закрыть процесс, сославшись на то, что никаких оснований для этого нет.

«Если бы хотела его убить, не ждала бы пять лет и не растила»

После выяснения личности подсудимой слово предоставили следователю.

«Четвертого апреля Антонова в квартире на улице Фучика умышленно нанесла не менее 20 колото-резаных ранений своему пятилетнему сыну. Вину признала частично. Она обвиняется в особо тяжком преступлении, наказание по которому может быть вплоть до пожизненного. Антонова может угрожать свидетелям или скрыться, в связи с этим прошу заключить ее под стражу на два месяца», – сказал суду следователь.

После этого слово предоставили подсудимой и ее адвокату. Антонова согласилась с ходатайством следователя и не стала настаивать на домашнем аресте или иной мере пресечения. Адвокат, сославшись на позицию подсудимой, возражать также не стала.

Уже через несколько минут судья объявил: «Избрать меру пресечения в виде заключения под стражей и отправить Анастасию Антонову в СИЗО до 4 июня 2025 года».

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

После завершения процесса, адвокат подсудимой сообщила СМИ, что Антонова очень сильно любила своего ребенка.

«Она растила его пять лет, если бы хотела убить, могла сделать это сразу. С ней что-то произошло», – сказал адвокат.

Ранее «Татар-информ» побывал на месте трагедии и поговорил с теми, кто знал эту семью. Соседи отзывались о большой семье исключительно положительно. 27-летняя Анастасия Антонова жила в квартире с отцом, матерью и двумя своими младшими сестрами.

«У них была большая семья, все жили в этой квартире. Мать, отец, трое детей. Никогда не шумели, все было хорошо, не было предпосылок к такому. Она с сыном даже на площадке никогда громко не разговаривала. Ребенок был спокойный, обычный мальчик, ходил в садик», – рассказывала соседка семьи Айгуль.