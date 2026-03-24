Адвокат Карабанов допустил запрет песен «Сектора Газа» в России

В России после ужесточения законодательства о пропаганде запрещенных веществ могут возникнуть риски запрета отдельных музыкальных произведений, в том числе песен группы «Сектор Газа». Об этом заявил адвокат Александр Карабанов.

С 1 марта вступили в силу нормы, усиливающие ответственность за пропаганду наркотиков. На этом фоне некоторые исполнители начали менять тексты своих композиций. В частности, Вадим Самойлов опубликовал ряд песен группы «Агата Кристи» с измененными строками.

При этом значительная часть треков, включая произведения прошлых лет, остается без изменений, несмотря на возможные риски.

Карабанов пояснил, что оценка содержания песен будет проводиться в каждом случае отдельно с привлечением экспертов.

«Когда будет поставлен вопрос, следователь в рамках доследственной проверки будет назначать лингвистическую экспертизу. И из вывода экспертизы будет следовать, является ли словосочетание [из текста] пропагандой или нет. Лучше не упоминать запрещенные вещества», – отметил он в беседе с «Абзацем».

Эксперт добавил, что в текущих условиях авторам стоит учитывать изменения в правоприменительной практике.

«Наша реальность меняется, многие песни могут быть запрещены для исполнения. Чтобы оставаться в формате, надо менять тексты, приспосабливаться», – заключил адвокат.