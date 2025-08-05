Адвокат избитого врача в Балтасинском районе рассказал о примирении сторон

Нашумевшее уголовное дело об избиении врача в Балтасинском районе РТ завершилось примирением сторон. Об этом в своем телеграм-канале рассказал адвокат потерпевшего Руслан Нагиев.

«Подозреваемые принесли извинения потерпевшему, возместили ущерб, загладили вину. Считаю это хорошим результатом. Там, где есть возможность примириться, лучше пойти этим путем. Ребята осознали свою ошибку и раскаялись. Уверен, для них это станет хорошим уроком», – написал правозащитник.

Он отметил, что потерпевший врач «проявил благородство и принял извинения».

Напомним, инцидент произошел 11 мая в Балтасинском районе РТ. 31-летний врач ехал на своем автомобиле и заметил у обочины опрокинутый автомобиль. Он остановился, чтобы оказать помощь пострадавшим в ДТП, но подвергся нападению. Об этом в соцсетях рассказала сестра пострадавшего врача.

По ее словам, брата избили четверо парней, более того, они угрожали убить его, приставив к его голове пистолет. После этого мужчина самостоятельно добрался до медучреждения и обратился за помощью.