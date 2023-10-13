Адвокат из РТ, обещавший смягчить наказание за два миллиона, отправился в колонию

Советский суд Казани вынес приговор по делу в отношении 45-летнего адвоката. Мужчину признали виновным в мошенничестве с использованием служебного положения, в особо крупном размере. Об этом «Татар-информу» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В феврале 2016 года во время встречи с подзащитным в следственном изоляторе адвокат предложил смягчить меру пресечения за вознаграждение в размере 2 млн рублей сотрудникам суда. В действительности мужчина не намеревался с кем-либо договариваться, а деньги оставил себе.

Суд, согласившись с мнением гособвинения, назначил адвокату наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Мужчина взят под стражу в зале суда.