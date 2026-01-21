Адвокат Джигана рассказал, почему рэпер оспаривает брачный договор с Самойловой
Рэпер Джиган (Денис Устименко) обратился в суд с требованием признать брачный договор с блогером Оксаной Самойловой недействительным. По словам адвоката артиста Сергея Жорина, основанием для этого стало состояние исполнителя во время подписания документа.
«Он находился в уязвимом состоянии в момент подписания документа, принимал лекарства, проходил лечение, в связи с этим не осознавал, какие правовые последствия могут наступить», – рассказал юрист РИА Новости.
В соответствии с условиями соглашения, после расторжения брака все совместно нажитое имущество должно перейти Самойловой.
Ранее представители Джигана подали в суд заявление о признании договора недействительным. Из-за этого рассмотрение дела о разводе было перенесено в вышестоящую инстанцию.