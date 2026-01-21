news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 21 января 2026 13:08

Адвокат Джигана рассказал, почему рэпер оспаривает брачный договор с Самойловой

Читайте нас в
Телеграм

Рэпер Джиган (Денис Устименко) обратился в суд с требованием признать брачный договор с блогером Оксаной Самойловой недействительным. По словам адвоката артиста Сергея Жорина, основанием для этого стало состояние исполнителя во время подписания документа.

«Он находился в уязвимом состоянии в момент подписания документа, принимал лекарства, проходил лечение, в связи с этим не осознавал, какие правовые последствия могут наступить», – рассказал юрист РИА Новости.

В соответствии с условиями соглашения, после расторжения брака все совместно нажитое имущество должно перейти Самойловой.

Ранее представители Джигана подали в суд заявление о признании договора недействительным. Из-за этого рассмотрение дела о разводе было перенесено в вышестоящую инстанцию.

читайте также
Блогерша Самойлова разводится с рэпером Джиганом
#развод
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Подписана дорожная карта по реализации меморандума между БИА и университетом «Аль-Азхар»

Подписана дорожная карта по реализации меморандума между БИА и университетом «Аль-Азхар»

20 января 2026
Штормовка Файзуллина, звание Минниханову и рекорд по жилью: Минстрой РТ подвел итоги-2025

Штормовка Файзуллина, звание Минниханову и рекорд по жилью: Минстрой РТ подвел итоги-2025

20 января 2026