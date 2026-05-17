Общество 17 мая 2026 17:10

Адвокат: блогеру Оксане Самойловой может грозить уголовная ответственность за долг по налогам

Если информация о долге блогера Оксаны Самойловой перед налоговой службой официально подтвердится, знаменитости может грозить уголовная ответственность за неуплату, рассказал «Абзацу» управляющий партнер адвокатского бюро МКМ Геннадий Кузьмин.

Адвокат пояснил, что такие нарушения регламентируются соответствующей статьей Уголовного кодекса, которая предусматривает для физических лиц штраф или лишение свободы сроком на год. Если вину знаменитости докажут, налоговые органы вправе подключить к разбирательству приставов и Следственный комитет.

Кузьмин уточнил, что органы Следственного комитета имеют право возбуждать уголовные дела за неуплату налогов. Налоговая также может списывать деньги со счетов: требование выставляется на пять дней. Если оно не будет исполнено добровольно, средства списываются. Более радикальная мера – арест имущества и автомобиля через приставов. Пени и штрафы начисляются каждый день, и через месяц сумма долга может вырасти вдвое.

Ранее журналисты РИА Новости сообщили, что Самойлова, предварительно, задолжала налоговой более 3 млн рублей. Помимо основной суммы с блогера хотят взыскать 300 рублей штрафа за непредоставление в срок сведений об ИП в органы Фонда пенсионного и социального страхования.

