Работодатели не вправе штрафовать сотрудников – адвокат

Трудовой кодекс России не допускает денежных штрафов в отношении работников – такие меры незаконны и могут обернуться санкциями уже для самого работодателя. Об этом сообщил «Татар-информу» адвокат Намру Бакаев.

«Работодатель не имеет права штрафовать работника в денежном выражении. Более того, если он удерживает часть зарплаты под видом штрафа, это уже нарушение трудового законодательства, за которое к административной ответственности могут привлечь самого работодателя», – пояснил Бакаев.

По словам адвоката, 192-я статья Трудового кодекса РФ прямо устанавливает исчерпывающий перечень дисциплинарных взысканий. Их всего три: замечание, выговор и увольнение. Любые другие формы наказаний, в том числе удержание денег из зарплаты в виде штрафов, законом не предусмотрены.

Адвокат также напомнил, что сотрудник, которого несправедливо привлекли к ответственности или незаконно лишили части дохода, может защитить свои права. В зависимости от ситуации он вправе обратиться в суд, прокуратуру или государственную трудовую инспекцию.

По словам Бакаева, существует ограниченное число случаев, когда удержание части заработной платы возможно. Это допустимо только: по решению суда, по письменному заявлению самого работника, при наличии прямого ущерба имуществу работодателя, если материальная ответственность работника доказана и оформлена надлежащим образом;

«Иных оснований для удержаний нет», – подчеркнул он.