Адвокат Багатурия: Noize MC грозит до семи лет тюрьмы за оправдание терроризма

Рэперу Noize MC* (Иван Алексеев) может грозить до семи лет лишения свободы в связи с уголовным делом о публичном оправдании терроризма. Об этом «Абзацу» сообщил адвокат Вадим Багатурия.

По словам защитника, в ближайшее время артиста могут заочно арестовать и объявить в международный розыск. Багатурия пояснил, что за публичный призыв к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма через интернет предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до семи лет. Если обвиняемый находится за пределами России, ему предъявляют заочное обвинение, объявляют в федеральный и международный розыск, избирают заочную меру пресечения в виде заключения под стражу и начинают разыскивать.

Адвокат отметил, что судьба артиста будет зависеть от места его пребывания. Если рэпера задержат на территории дружественного государства, его экстрадируют в Россию. Если это произойдет в недружественной стране, в выдаче, скорее всего, откажут по политическим мотивам.

Ранее в отношении музыканта возбудили дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. По данным московской прокуратуры, рэпер на одном из концертов за пределами России выступил с публичными заявлениями, в которых оправдал террористическую идеологию и положительно отозвался о террористической организации. С 2022 года Noize MC живет в Литве.

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом.