Адвокат объяснила, когда грозит уголовная ответственность за вырубку деревьев на даче

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Люди вправе срубать деревья на своем дачном участке и за его пределами, исключение составляют лишь соответствующие ограничения, введенные на уровне муниципалитетов. Об этом «Татар-информу» рассказала доктор юридических наук, почетный адвокат РФ Людмила Айвар.

По словам эксперта, в некоторых городах для вырубки крупных деревьев нужно согласование с администрацией или экологической службой. Тогда как плодовые деревья (яблони, вишни и пр.) и деревья, посаженные владельцем, можно срубать без разрешения.

«Другая ситуация, если участок находится на территории лесного фонда или особо охраняемой природной территории. Тут действует Лесной кодекс РФ и специальные ограничения. Для вырубки даже одного дерева требуется разрешение – это лесорубочный билет, иначе возможна административная или уголовная ответственность. Это ст.8.28 КоАП РФ и ст.260 Уголовного кодекса, соответственно. Даже если земля находится в собственности, ограничения сохраняются», – утверждает она.

Если же садовый участок расположен в границах населённого пункта с утверждёнными правилами благоустройства, то местные правила могут ограничивать вырубку деревьев, даже на частных участках.

«Может потребоваться получение разрешения, особенно если речь идёт о крупных, редких или ценных породах деревьев. Как было сказано, за нарушение гражданин понесет уголовную или административную ответственность в виде штрафа. Помимо штрафа, может быть взыскан ущерб за каждое дерево по специальным таксам», – заключила адвокат.