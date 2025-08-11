Адвокат Айвар предложила обязать родителей выплачивать алименты студентам до 23 лет

В российском законодательстве отсутствует норма, обязывающая родителей выплачивать алименты на содержание совершеннолетних детей, обучающихся на очной (дневной) форме обучения. Об этом сообщила почетный адвокат РФ Людмила Айвар.

Она отметила, что, согласно российскому законодательству, алиментная обязанность родителей в отношении детей прекращается по достижении ими 18 лет. В статье 80 Семейного кодекса РФ прямо указано, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей.

«Исключение предусмотрено статьей 85 СК РФ: родители обязаны содержать своих нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи. Обязанность носит императивный характер и может быть реализована как добровольно, так и в судебном порядке. Вместе с тем в нынешнем законодательстве нет нормы для выплаты алиментов детям, учащимся в вузах», – подчеркнула она.

В некоторых государствах (например, в Польше, Германии, Канаде) такая обязанность закреплена до окончания обучения в вузе или колледже при условии, что ребенок добросовестно учится и не имеет собственного дохода, обеспечивающего прожиточный минимум.

«Я неоднократно предлагала закрепить в СК обязанность родителей содержать детей старше 18 лет, продолжающих обучение по очной форме, до окончания ими образовательного учреждения, но не дольше определенного предельного возраста (например, 23 лет). Такая норма защитила бы интересы студентов, которые в силу учебной нагрузки объективно не могут обеспечить себя самостоятельно, и приблизила бы российское право к международной практике», – продолжила адвокат.