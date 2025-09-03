Адвокат Айвар рассказала, куда жаловаться на грязный подъезд

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Если в доме не убирают подъезд, то жители могут написать жалобу в управляющую компанию (УК) или ТСЖ. Причем лучше это сделать коллективно и добавить фото с фиксацией нарушения. Об этом «Татар-информу» сообщила доктор юридических наук, почетный адвокат России Людмила Айвар.

«УК обязана отреагировать в течение 10 дней, согласно ст. 20 ЖК РФ и закону «О защите прав потребителей», – обратила внимание адвокат.

Если обращение не привело к ожидаемому результату, жалобу следует написать в Государственную жилищную инспекцию вашего региона через «Госуслуги» или сайт ГЖИ, рассказала собеседница агентства.

В случае когда ГЖИ не решает проблему, граждане могут обратиться в Роспотребнадзор, а после – в районную прокуратуру.

При систематическом нарушении жильцам следует инициировать общее собрание и ставить вопрос о смене УК, отмечает Айвар.

«Уборка подъездов входит в состав обязательных коммунальных услуг, оплата которых включена в ежемесячную квитанцию (категория «содержание жилья»). Содержать общее имущество многоквартирного дома, в том числе подъезды, обязана управляющая организация (УК), ТСЖ или ЖСК. Это прямо следует из ст. 36 ЖК РФ (общее имущество собственников), ст. 161 ЖК РФ (обязанности управляющей организации по надлежащему содержанию), а также правил содержания общего имущества в многоквартирном доме (Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491)», – отметила собеседница агентства.

Что касается частоты уборки, то тут все зависит от категории дома и условий договора управления.

«Минимальный стандарт закреплен в СанПиН 2.1.2.2645-10 и в Приложении № 2 к Постановлению Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 (Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда). Например, подметать и мыть лестничные клетки должны не реже 1 раза в неделю, протирать поручни, почтовые ящики – 1 раз в неделю, мыть окна – 2 раза в год, весной и осенью, а убирать лифты – ежедневно», – напомнила Айвар.

Она также подчеркнула, что на практике суды регулярно признают бездействие УК незаконным и штрафуют за такие нарушения. Так, в 2021 году Арбитражный суд Московского округа оштрафовал УК за неудовлетворительное санитарное состояние подъезда, а в 2020-м Ленинградский облсуд постановил взыскать компенсацию морального вреда с УК за антисанитарию в подъезде.

«Грязный подъезд – не неизбежность, а юридический повод требовать соблюдения закона», – резюмировала адвокат.