Адвокат Айвар объяснила, когда авиакомпании могут отказать пассажиру в перевозке

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Авиакомпания может отказать пассажиру в посадке или перевозке, если нарушены требования безопасности, пассажир находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, если его поведение угрожает безопасности полета или нарушает общественный порядок, или он отказывается пройти досмотр. Об этом «Татар-информу» сообщила доктор юридических наук, почетный адвокат России Людмила Айвар.

«Также авиакомпания откажет пассажиру в посадке при отсутствии необходимых документов: паспорта, визы или иного документа, требуемого страной назначения или транзита, или если у гражданина недействителен или оформлен с нарушениями билет», – отметила собеседник агентства.

Помимо этого, для отказа в посадке есть медицинские основания. Среди них: наличие заболеваний, при которых перелет опасен для самого пассажира или окружающих (ФАП-82, п. 94), отказ предоставить медсправку, если она требуется.

«В посадке пассажиру откажут также из-за неуплаты или долга. Например, если человек отказывается оплатить багаж сверх нормы или имеет задолженность по перевозке при чартерных или корпоративных договорах», – добавила адвокат.

Еще для отказа в посадке существуют технические и организационные причины. К таким относятся овербукинг (когда продано больше билетов, чем мест), замена типа воздушного судна и сокращение числа мест.

«Чтобы минимизировать риски, следует всегда проверять наличие всех документов, особенно визы, паспорта, медсправка при необходимости. Также нужно фиксировать обстоятельства отказа на видео, или привлекать свидетелей, фотографировать письменное объяснение от представителя авиакомпании, а в случае незаконного отказа — требовать компенсацию и обращаться в суд или Роспотребнадзор», - рекомендовала адвокат.

Она также напомнила, что пассажир имеет право на возврат билета и компенсацию его стоимости в том случае, если ему отказали в посадке на законных основаниях (например, нет визы).

«В данном случае, авиакомпания возвращает стоимость билета за вычетом фактически понесённых расходов. Такая обязанность предусмотрена ст. 108 ВК РФ», - добавила Айвар.

Если отказ неправомерный или при овербукинге, то пассажир имеет право на полное возмещение стоимости билета, компенсацию в фиксированном размере, если речь идет про внутренние рейсы, а также компенсацию по Регламенту ЕС 261/2004, если гражданин вылетал из страны Евросоюза или по Монреальской конвенции.