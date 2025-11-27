Адвокат Айвар объяснила, какое имущество могут изъять за долги

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В России изъять имущество за долги могут только после того, как долг подтвержден, соответствующее решение суда вступило в силу, а также возбуждено исполнительное производство, сообщила «Татар-информу» почетный адвокат РФ Людмила Айвар.

При этом, если речь идет о недвижимости, то, по словам адвоката, изъять могут только ипотечное жилье, а также то жилье, которое не является у человека единственным. Однако даже в этом случае судебный пристав обязан уведомить должника о решении суда и дать пять дней на добровольное погашение задолженности. Лишь после этого возможно принудительное обращение взыскания — арест, опись и изъятие имущества, подчеркнула Айвар.

«Закон также предусматривает четкие ограничения: например, нельзя изымать единственное жилье, предметы первой необходимости, вещи для профессиональной деятельности и ряд других объектов, а также вещи, связанные с инвалидностью – данный перечень имущества нельзя изъять ни при каких долгах, за исключением ипотечных случаев», – добавила адвокат.

Она отметила, что на практике большинство споров возникает из-за нарушений со стороны приставов: должников не уведомляют об аресте, изымают имущество, на которое закон запрещает накладывать арест, а также приставы могут проводить оценку «на глаз», но не по рыночной стоимости.

«Такие действия успешно оспариваются в судах. Должник всегда имеет право обжаловать незаконные действия приставов и защитить имущество, на которое взыскание обращать нельзя», – резюмировала адвокат.