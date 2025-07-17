Адвокат Айвар напомнила о штрафах до 200 тыс. рублей за въезд на пляж на автомобиле

За въезд на автомобиле на пляж граждан ждет штраф до 4,5 тыс. рублей, а юрлиц – до 200 тыс. Об этом «Татар-информу» сообщила почетный адвокат России Людмила Айвар.

Она отметила, что в России, согласно требованиям водного и земельного кодексов РФ, въезд на автомобиле на прибрежную территорию запрещен ближе чем на 50-200 метров в зависимости от типа водоема. Причем на морское побережье въезжать на машине запрещено ближе чем на 500 метров от водной зоны. Также в прибрежной зоне запрещена стоянка транспортных средств.

«За такие въезды и стоянки за пределами дорог общего пользования штрафы для граждан доходят до 4,5 тыс. рублей, для должностных лиц – до 8 тыс. рублей, а для юрлиц – до 200 тыс. рублей», – отметила собеседник агентства.

Айвар подчеркнула, что даже при отсутствии знаков, запрещающих проезд в прибрежную зону, автомобилисты должны соблюдать природоохранный режим.

«Люди должны понимать, что это природоохранная зона, прибрежная территория и въезжать туда нельзя», – резюмировала адвокат.

Забота об окружающей среде соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие».