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Общество 23 июля 2025 17:21

Адвокат Айвар напомнила, что стрелять из лука можно только в специально отведенных местах

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Стрельба из лука разрешена в России только в спортивных клубах, тирах и специализированных полигонах. Об этом «Татар-информу» сообщила почетный адвокат России Людмила Айвар.

Ранее сообщалось, что в Петербурге мужчина выстрелил в женщину из лука. ЧП произошло на проходной местного завода, пишет РИА «Новости».

«Согласно «Закону об оружии», лук является метательным гражданским спортивным оружием. Стрельба из лука не запрещена в России по закону, но стрелять из него разрешено только в спортивных клубах, тирах и специализированных полигонах. Стрельба должна проходить в безопасном для других людей месте. При этом человек должен соблюдать правила соревнования и тренингов с луками», – сказала собеседник агентства.

Она отметила, что в случае с ЧП в Петербурге лук стал орудием совершения преступления. В этой ситуации ответственность человека, применившего лук для таких целей, будет зависеть от степени тяжести вреда, причиненного пострадавшей.

#стрельба из лука #закон #полезная информация
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