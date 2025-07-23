Адвокат Айвар напомнила, что стрелять из лука можно только в специально отведенных местах

Стрельба из лука разрешена в России только в спортивных клубах, тирах и специализированных полигонах. Об этом «Татар-информу» сообщила почетный адвокат России Людмила Айвар.

Ранее сообщалось, что в Петербурге мужчина выстрелил в женщину из лука. ЧП произошло на проходной местного завода, пишет РИА «Новости».

«Согласно «Закону об оружии», лук является метательным гражданским спортивным оружием. Стрельба из лука не запрещена в России по закону, но стрелять из него разрешено только в спортивных клубах, тирах и специализированных полигонах. Стрельба должна проходить в безопасном для других людей месте. При этом человек должен соблюдать правила соревнования и тренингов с луками», – сказала собеседник агентства.

Она отметила, что в случае с ЧП в Петербурге лук стал орудием совершения преступления. В этой ситуации ответственность человека, применившего лук для таких целей, будет зависеть от степени тяжести вреда, причиненного пострадавшей.