Адвокат Аграновский объяснил, как часто срочники могут уходить в увольнительную

Военнослужащие, проходящие срочную службу, имеют право на одно увольнение в неделю, если они не лишены этого права за дисциплинарные проступки. Об этом в беседе с «Татар-информом» напомнил адвокат и общественный деятель Дмитрий Аграновский.

«В целом срочник имеет право на один увольнительный день в неделю. Это право. Однако он может быть ограничен в этом праве либо за какой-то проступок, либо если интересы службы этого требуют», – пояснил эксперт.

Кроме того, по словам Аграновского, командир части может предоставить дополнительные увольнительные при наличии серьезных жизненных обстоятельств, например, в случае тяжелой болезни или смерти родственника. Эти случаи перечислены в общевоинских уставах.

Адвокат отметил, что на практике реализация права на увольнение зависит от конкретной части.

«Где-то некомплект – отпускают неохотно. Если где-то есть комплект полный и командование понимающее, в принципе, это право осуществляется», – сказал он.