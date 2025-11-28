Адвокат Аграновский: «Шансы на возврат средств покупательнице в деле Долиной равны нулю»

Несмотря на вынесенный приговор по делу о мошенничестве с недвижимостью певицы Ларисы Долиной, шансы на возврат средств покупательнице квартиры Полине Лурье практически равны нулю. Такое мнение в разговоре с «Татар-информом» высказал адвокат и общественный деятель Дмитрий Аграновский.

«Получить деньги потерпевшим назад, скорее всего, не удастся. Денег у этих людей (у мошенников – прим. Т-и) уже нет, так что потерпевший получит только моральное удовлетворение от приговора», – заявил он.

По словам адвоката, даже при удовлетворении гражданского иска взыскать средства будет не с чего.

«Когда человек оказывается на скамье подсудимых, он уже гол как сокол, и ничего с него не возьмешь. Нет имущества, на которое можно наложить взыскание», – пояснил эксперт.

Отследить и вернуть денежные потоки, особенно если они были выведены за границу, крайне сложно, добавил Аграновский.

Напомним, уроженец Казани Артур Каменецкий получил семь лет колонии строгого режима со штрафом 900 тысяч рублей по делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной. Кроме него, курьер Анжела Цырульникова получила семь лет колонии, Дмитрий Леонтьев – семь лет в колонии особого режима со штрафом 900 тысяч рублей, Андрей Основа – четыре года в колонии общего режима со штрафом 900 тысяч рублей.

28 марта Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил иск Долиной к Полине Лурье, признав недействительными сделки по отчуждению квартиры. Право собственности Лурье было прекращено, а квартира возвращена певице. Встречные требования Лурье суд отклонил, а Мосгорсуд подтвердил законность этого решения.

По данным «ТАСС», Лурье – 34-летняя мать-одиночка, которая приобрела жилье стоимостью около 112 млн рублей у Долиной, продавшей его под давлением мошенников. После возбуждения уголовного дела квартира была арестована.

История началась в апреле – июне прошлого года, когда мошенники убедили Долину перевести деньги на «безопасные счета». Артистка лишилась более 200 млн рублей и квартиры.