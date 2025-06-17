Адвокат Аграновский рассказал, куда обращаться, если лифт в доме работает плохо

Если у жителей есть жалобы на работу лифта, то им следует сообщать о них управляющей компании, желательно в письменном виде. Об этом «Татар-информу» сообщил адвокат Дмитрий Аграновский.

Ранее сообщалось, что в одном из многоквартирных домов на проспекте Наставников в Санкт-Петербурге сорвался лифт. В это время там находилась женщина c ребенком. По словам матери, во время инцидента она нажала кнопку отмены, и лифт остановился, после чего женщина с ребенком смогли выйти, пишут «Известия».

«Лучше сначала позвонить управляющей компании и сообщить о проблеме. Если вопрос не решается, то начинать с жалобы в письменном виде и личного посещения управляющей компании», – сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что именно управляющая компания несет ответственность за эксплуатацию домового оборудования.

«У любого лифта есть и гарантия, и гарантийное обслуживание, и если есть какие-то проблемы с этим оборудованием, то тогда можно предъявить претензии к поставщику непосредственно, но это все должна делать управляющая компания. Жильцы не связаны договорными отношениями с поставщиками лифтов, с производителями, поэтому им с ними общаться совершенно “не с руки”», - отметил адвокат.