Адвокат Аграновский рассказал, как родителям школьников получить выходной на 1 сентября

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Получить выходной у работодателя на 1 сентября родители школьников могут тремя способами: отгул, отпуск за свой счет на этот день или взять один день от государственного отпуска. Об этом «Татар-информу» сообщил адвокат Дмитрий Аграновский.

«На сегодняшний день по действующему законодательству работодатель не обязан предоставлять отпуск или отгул родителям школьников на 1 сентября, даже первоклассникам. Однако договориться все-таки можно, например, попросить отгул или отпуск в этот день за свой счет. Также можно взять день из государственного отпуска. Все это возможно, и на практике очень часто люди договариваются. Однако нужно понимать, что отпускать вас на 1 сентября – это не обязанность работодателя, а его право», – сказал собеседник агентства.

Он также выразил надежду на то, что в ближайшей перспективе выходной на 1 сентября для родителей школьников станет обязательным, поскольку в Госдуме уже не впервые обсуждают эту тему.