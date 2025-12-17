Адвокат Аграновский рассказал, как обзор Верховного суда повлияет на рынок жилья

Верховный суд РФ по поручению председателя Игоря Краснова готовит обзор судебной практики по пересмотру сделок с недвижимостью на фоне «дела Долиной». Документ может затронуть в том числе решения, принятые в последнее время, и повлиять на позицию судов по делам, ранее рассмотренным не в пользу покупателей. Таким мнением с «Татар-информом» поделился адвокат и общественный деятель Дмитрий Аграновский.

«Конечно, это может стать отправной точкой. Верховный суд формирует практику, обязательную для учета нижестоящими судами. Несмотря на то, что у нас право не прецедентное, суды обязаны учитывать руководящие указания Верховного суда», – отметил он.

По словам эксперта, у граждан, оказавшихся в сложной ситуации из-за оспаривания сделок, действительно появилась надежда на пересмотр дел.

«Надежда появилась, но к каждому делу все равно будут подходить индивидуально. Я прогнозирую, что пересмотрят не все решения, а только с учетом конкретных обстоятельств. Само по себе формирование руководящих указаний не ведет к автоматическому пересмотру – это происходит, как правило, при изменении законодательства», – пояснил Аграновский.

Он добавил, что окончательные выводы можно будет сделать лишь после публикации самого обзора.

«Мы пока не знаем, как именно будет сформулирована позиция Верховного суда. Не исключено, что она будет направлена на то, чтобы избежать массового пересмотра дел. Юристам необходимо дождаться документа, внимательно его изучить и только после этого ставить вопрос о пересмотре решений», – сказал эксперт.

В целом, по мнению Аграновского, государственная защита участников сделок с недвижимостью остается недостаточной. В качестве возможного решения он предложил усилить контроль на государственном уровне – в том числе за счет создания специализированных подразделений при муниципалитетах, которые занимались бы проверкой прозрачности сделок.

«Мне говорят, что это приведет к лишней бюрократизации. Но именно так и должно быть – сделки с недвижимостью должны быть более сложными. Понимаете, одно дело – купить бутылку газировки, и совсем другое – приобрести недвижимость. Если случаются какие-то проблемы, человеку остается только в петлю лезть, потому что это исключительно дорогое имущество. Поэтому я считаю, что государство должно создать специальный орган для проверки всех сделок без исключения», – подчеркнул эксперт.

Он привел в пример практику сделок с участием несовершеннолетних, когда органы опеки предварительно проверяют их на предмет соблюдения интересов ребенка. По мнению Аграновского, со временем рынок адаптируется к подобному механизму.

«Когда эта практика наладится, это уже будет само собой разумеющееся, и рынок тоже к этому подстроится. Просто это должно войти в привычку, чтобы был определенный государственный орган, который берет на себя ответственность за юридическую чистоту сделок, дает соответствующие заключения», – подытожил Аграновский.