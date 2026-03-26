Адвокат Аграновский посоветовал подавать письменные жалобы на неисправные лифты

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

При возникновении проблем с лифтом жильцам следует обращаться в управляющую компанию и по возможности фиксировать жалобы письменно. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Аграновский в беседе с «Татар-информом».

Он пояснил, что сначала можно уведомить управляющую компанию по телефону, однако, если ситуация не решается, стоит подать письменную жалобу и лично обратиться в организацию. По его словам, именно управляющая компания отвечает за эксплуатацию оборудования в доме.

Аграновский также отметил, что у лифтов есть гарантия и сервисное обслуживание и в случае неисправностей претензии к поставщикам или производителям должна предъявлять управляющая компания.

Жильцы, по его словам, не связаны с ними договорными отношениями, поэтому напрямую взаимодействовать с такими организациями им нецелесообразно.