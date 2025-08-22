Адвокат Аграновский объяснил, за какие посты в соцсетях грозит до 7 лет тюрьмы

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

За посты в соцсетях, связанные с экстремизмом, призывами или оправданию терроризма, дискредитацией армии гражданину может грозить уголовное наказание. Об этом корреспонденту «Татар-информа» сообщил адвокат Дмитрий Аграновский.

Так, согласно ст. 280 УК РФ, за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети «Интернет», гражданина могут приговорить к принудительным работам сроком до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

«За публичные призывы к терроризму в интернете, согласно ст. 205.2 УК РФ, гражданина ждет штраф в размере от 300 тысяч до 1 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за 3-5 лет, либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет», – сказал Аграновский.

Аналогичное наказание, как за призыв к терроризму, ждет гражданина за дискредитацию армии. Ответственность за это нарушение прописана в ст. 280.3 УК РФ, заключил юрист