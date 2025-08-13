Адвокат Аграновский объяснил, могут ли школьники отказаться от участия в субботнике

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Осень и весна – традиционные времена года для проведения субботников. Часто подобные мероприятия проводятся для учащихся школ и колледжей с целью заботы о природе. О тонкостях проведения субботников для учащихся учебных заведений и о том, можно ли отказаться от участия в субботнике, корреспонденту «Татар-информа» рассказал адвокат Дмитрий Аграновский.

По мнению эксперта, субботники – благое дело, приносящее пользу природе и людям. Но привлекать к подобным мероприятиям нужно не насильно. В любой момент ребенок или родитель может отказаться от такой инициативы.

«Часто такое вижу, когда школьники или студенты занимаются какого-то рода работами. Заставлять сейчас никто никого не может, и отказываться вроде не имеет смысла, это же благое дело. На мой взгляд, это отлично, что детей приучают к труду, но, если кто-то из детей или их родители будут отказываться, я не вижу законного способа их заставить», – подчеркнул адвокат.

Он добавил, что субботники – это добровольная инициатива, на которую нельзя заставлять идти учащихся.

«Вообще участие в субботниках всегда было делом добровольным: не хотите – не участвуйте, заставить, в принципе, нельзя, я таких норм, законодательства не вижу, которые бы позволяли человека заставить это делать. Сейчас привлечь школьников к какому-либо труду вне территории школы и вне учебного процесса без их согласия нельзя, а вот на территории школы определенные виды труда допускаются. Если раньше, до 2023 года, было написано, что привлечение к труду вне образовательной программы запрещено, то сейчас сказано, что привлечение к труду вне образовательных программ производится в соответствии с настоящим законодательством», – подчеркнул адвокат.