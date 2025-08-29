Адвокат Аграновский объяснил, какие подарки учителям могут считаться взяткой

Фото: © «Татар-информ»

Учителям запрещено принимать любые подарки, которые стоят дороже 3 тыс. рублей. Об этом «Татар-информу» сообщил адвокат Дмитрий Аграновский.

«В Гражданском кодексе есть статья 575. В ней прямо сказано, что муниципальные служащие, учителя, работники социальной сферы не вправе получать подарки стоимостью выше 3 тыс. рублей», – сказал собеседник агентства.

Чтобы минимизировать риски и не получить обвинение в даче взятки, адвокат рекомендовал подарить учителю цветы.

«Такой подарок обойдется как раз в пределах 3 тыс. рублей и не имеет ничего общего со взяткой», – резюмировал Аграновский.