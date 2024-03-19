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Происшествия 19 марта 2024 13:11

Адмирала Моисеева назначили врио главнокомандующего ВМФ

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Врио главкома Военно-морского флота стал адмирал Александр Моисеев, сообщает РИА Новости.

Так он был представлен в Кронштадте на официальной церемонии вручения корабельных чаш экипажам подводных лодок ВМФ.

Моисеев вручил чаши Минобороны экипажам подводных крейсеров «Князь Владимир», «Тула» и большой атомной подлодки «Подмосковье».

Он пожелал подводникам здоровья, благопалучия и счастья, а также успехов в совершенствовании ратного мастерства.

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