Адмирала Моисеева назначили врио главнокомандующего ВМФ

Врио главкома Военно-морского флота стал адмирал Александр Моисеев, сообщает РИА Новости.

Так он был представлен в Кронштадте на официальной церемонии вручения корабельных чаш экипажам подводных лодок ВМФ.

Моисеев вручил чаши Минобороны экипажам подводных крейсеров «Князь Владимир», «Тула» и большой атомной подлодки «Подмосковье».

Он пожелал подводникам здоровья, благопалучия и счастья, а также успехов в совершенствовании ратного мастерства.