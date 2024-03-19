Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Адмирала Моисеева назначили врио главнокомандующего ВМФ
Врио главкома Военно-морского флота стал адмирал Александр Моисеев, сообщает РИА Новости.
Так он был представлен в Кронштадте на официальной церемонии вручения корабельных чаш экипажам подводных лодок ВМФ.
Моисеев вручил чаши Минобороны экипажам подводных крейсеров «Князь Владимир», «Тула» и большой атомной подлодки «Подмосковье».
Он пожелал подводникам здоровья, благопалучия и счастья, а также успехов в совершенствовании ратного мастерства.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников