Адмирал Попов заявил, что подлодка «Курск» погибла после столкновения с субмариной НАТО

Российская атомная подводная лодка (АПЛ) «Курск» погибла в 2000 году из-за столкновения с субмариной НАТО, название которой известно с высокой вероятностью. Об этом заявил бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов, передает РИА Новости.

«Подводная лодка, которая столкнулась с „Курском“, следила за „Курском“, видимо, но не сумела в тех условиях состояния моря и всех иных условиях обеспечить безопасность, сблизилась слишком близко, либо маневр „Курска“ привел к потере контакта...» — сообщил адмирал, отправленный в отставку в 2001 году.

«Я с вероятностью 90% знаю наименование ее (столкнувшейся с „Курском“ субмарины — прим. Т-и), но для того чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их. Я их выложить не могу. Натовская подводная лодка», — добавил собеседник агентства.

Еще в 2000 году Попов в документальном фильме Аркадия Мамонтова «Август» о гибели «Курска» заметил, что для него основной версией катастрофы «является столкновение с неустановленной пока подводной лодкой, которая ударила в самое уязвимое место нашей лодки <…>, конечно, неосознанно».

Атомная подводная лодка К-141 «Курск» проекта 949А «Антей» затонула во время учений Северного флота 12 августа 2000 года в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров. Спасательные работы не достигли успеха, все 118 членов экипажа АПЛ погибли.

Подлодка была поднята со дня моря, тела большинства погибших были идентифицированы. По версии российской правительственной комиссии, причиной катастрофы стал тепловой взрыв топливным компонентов топлива торпеды 65-76, который привел к последующей детонации. Президент РФ Владимир Путин впоследствии связал произошедшую трагедию с «общим состоянием Вооруженных сил» в то время.