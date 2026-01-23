«Адмирал» подписал контракт с нападающим Владиславом Карой до конца сезона

Фото: ak-bars.ru

Владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» официально объявил о заключении соглашения с нападающим Владиславом Карой. Контракт двусторонний и рассчитан на оставшуюся часть текущего сезона КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Нынешний сезон 27-летний хоккеист начинал в новосибирской «Сибири», которую покинул в середине декабря. В составе этой команды он принял участие в 31 матче, где отличился четырьмя голами и двумя голевыми передачами.

Владислав Кара — опытный игрок с большим стажем в Континентальной хоккейной лиге. За свою карьеру он провел в КХЛ 326 игр, в которых набрал 102 (51+51) результативных балла. До «Сибири» и «Адмирала» форвард выступал за такие известные российские клубы, как «Ак Барс», «Северсталь», «Спартак» и «Витязь».

В 2017 году выбран в 4-м раунде под общим 124-м номером клубом «Торонто Мейпл Лифс»