«Адмирал» обыграл «Магнитку» и впервые завоевал Кубок Минска

Фото: hcadmiral.pro

На минской «Олимпик-Арене» завершился предсезонный турнир Кубок Минска. В финальном матче встречались магнитогорский «Металлург» и владивостокский «Адмирал». Победу со счетом 4:3 одержал дальневосточный клуб, который и стал обладателем трофея–2026.

В составе «Металлурга» отличились Михаил Федоров, Никита Михайлис и Дмитрий Силантьев. У «Адмирала» шайбы забросили Данила Моисеев, Михаил Грасс, Дмитрий Завгородний и Максим Мусоров.

Сегодня на турнире также пройдут матчи за итоговые места: за пятое позицию сыграют «Шанхайские Драконы» и «Сочи», а в игре за третье место встретятся минское «Динамо» и «Сибирь».