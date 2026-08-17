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На главную ТИ-Спорт 17 августа 2026 13:26

«Адмирал» обыграл «Магнитку» и впервые завоевал Кубок Минска

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«Адмирал» обыграл «Магнитку» и впервые завоевал Кубок Минска
Фото: hcadmiral.pro

На минской «Олимпик-Арене» завершился предсезонный турнир Кубок Минска. В финальном матче встречались магнитогорский «Металлург» и владивостокский «Адмирал». Победу со счетом 4:3 одержал дальневосточный клуб, который и стал обладателем трофея–2026.

В составе «Металлурга» отличились Михаил Федоров, Никита Михайлис и Дмитрий Силантьев. У «Адмирала» шайбы забросили Данила Моисеев, Михаил Грасс, Дмитрий Завгородний и Максим Мусоров.

Сегодня на турнире также пройдут матчи за итоговые места: за пятое позицию сыграют «Шанхайские Драконы» и «Сочи», а в игре за третье место встретятся минское «Динамо» и «Сибирь».

#хк адмирал #хк Металлург
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